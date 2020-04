Continental Türkiye'den online bayi toplantısı Continental Türkiye, Covid-19 tedbirleri kapsamında bayileriyle online gündem değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Continental Türkiye, Covid-19 tedbirleri kapsamında bayileriyle online gündem değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Toplantının gündem maddesini pandeminin otomotiv ve lastik sektörüne etkisi oluşturdu. Toplantıda bayilere Continental'in pandemi sürecinde hayata geçirdiği eylem planlarından da bahseden Continental Türkiye Genel Müdürü Ali Okan Tamer, açılış konuşmasında Continental'in salgın sürecini yakından takip ettiğini ve yol haritasını da bu bilinçle oluşturduğunu belirtti. Tamer, "Bu süreçte başta çalışanlarımız olmak üzere herkesin sağlığını ve güvenliğini birincil önceliğimize alıyoruz. Bu doğrultuda yetkili kurumların aldıkları önlemleri ve kuralları eksiksiz bir şekilde uyguluyoruz. Salgının bir an önce bitmesini ve herkesin sağlığına tekrar kavuşmasını umuyoruz" dedi.

"Continental Türkiye olarak güçlü bir aileyiz"

Pandeminin otomotiv ve lastik sektörüne etkisini değerlendiren Continental Türkiye Genel Müdürü Ali Okan Tamer, "Öncelikle salgının otomotiv ve lastik sektörünü olumsuz anlamda pek çok farklı sektörden daha fazla etkilediğini söyleyebiliriz. Salgının etkisiyle pazarda binek araçların satışlarında azalma ve sektörde bir daralma yaşıyoruz. Otomobil tarafındaki bu duruma paralel olarak, lastik sektöründe de bir daralma söz konusu. Bu durumun, salgının önümüzdeki dönemdeki seyrine ve hayatı neredeyse durdurma noktasına getiren tedbirlerin durumuna göre şekilleneceğini düşünüyoruz. Lastik sektörünün salgın sonrasında bir süre sektörün toparlanma sürecine gireceğini, zaman zaman dalgalanmalar yaşansa da eski günlerine kavuşacağına inanıyoruz" dedi. Tamer sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu içinden geçtiğimiz durum her birimizi karamsar düşünmeye itebilir. Ancak unutulmaması gerekiyor ki biz daha önce birçok krizi ele ele vererek atlattık. Bu salgını da hep beraber atlatacağımıza inancım tam. Biz Continental Türkiye olarak güçlü bir aileyiz. Bu süreçte göstermiş olduğunuz sabrınız, anlayışınız ve çalışma azminiz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Belki günlük hayatta çok fark edemedik ama bu süreçte hayatımızın bir şekilde devamlılığını sağlayan yiyecek ve acil ihtiyaçlarımızı karşılayan kuryelerin ve tedarik araçlarının, emniyet görevlilerin, sağlık çalışanlarının kısaca dışarıda olmak zorunda olanların yolda güvenle ilerleyebilmeleri için çalışmaya devam ettiniz. Her şeyden evvel şahsım adına bunun için teşekkürü bir borç bilirim size."

"112 ambulansları için Sağlık Bakanlığımıza lastik desteğinde bulunduk."

Koronavirüsün ekonomik boyutunun yanı sıra toplumsal boyutunun da çok önemli olduğuna dikkkat çeken Continental Türkiye Genel Müdürü Ali Okan Tamer, "Bugünlerde koronavirüs salgınını durdurmak ve toplum sağlığını korumak için yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Continental olarak bu zorlu günleri, umutsuzluğa kapılmadan el ele vererek atlatacağımıza gönülden inanıyoruz. Continental Türkiye olarak biz de Türkiye'nin içinden geçtiği bu süreci ve ülkemizin tüm ihtiyaçlarını yakından gözlemliyoruz. Bu süreçte mücadeleye bir katkımız olması adına üç büyük ilimizdeki (Ankara, İstanbul, İzmir) acil 112 ambulansları için Sağlık Bakanlığımıza lastik desteğinde bulunduk. Bunun yanı sıra İtalya'daki fabrikamızda İtalya'nın ihtiyacı olan tıbbi hortum için de üretim gerçekleştiriyoruz. Kendimizi pazarda 'teknolojiyi lastiklerine kodlayan' lastik üreticisi olarak konumluyor, bu iddiamızı sürdüreceğimiz pazar araştırmaları ve üretimlerle yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Pandeminin ardından değişecek dünyaya hazırız! Ayrıca bayilerimizin bu süreçten en az hasarla çıkmalarını sağlamak amacıyla yanlarında olmaya devam ediyoruz. Tedarik süreçlerimizi ise tüm hijyen ve güvenlik önlemlerini alarak sürdürmeye devam ediyoruz. Tüm sektör paydaşlarımızla birlikte bu günleri umutsuzluğa kapılmadan, yan yana değil ama gönülden gönüle destek olarak geride bırakacağımıza yürekten inanıyoruz " dedi.