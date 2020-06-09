Continental Türkiye'den online bayi eğitimi Continental Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk misyonuyla işbirliği yaptığı firma ve kurumlara verdiği lastik eğitimini bu kez Covid-19 tedbirleri kapsamında bayileriyle online olarak gerçekleştirdi.

Continental Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk misyonuyla işbirliği yaptığı firma ve kurumlara verdiği lastik eğitimini bu kez Covid-19 tedbirleri kapsamında bayileriyle online olarak gerçekleştirdi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde bayileriyle online gündem değerlendirme toplantısında bir araya gelen Continental Türkiye, bu kez de bayileriyle online eğitimde bir araya geldi. Continental eğitmenleri, binek ve ağır vasıta lastik eğitimleri kapsamında doğru lastik seçimiyle ilgili detaylı bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Üç gün süren online bayi eğitim kapsamında ayrıca Continental eğitmenleri, katılımcıları ağır vasıta lastiklerinde dış faktör kaynaklı oluşabilecek hasar ve lastik kaplama hakkında da detaylıca bilgilendirdi. Eğitim, bayilerin sorularının yanıtlanmasıyla son buldu.

Online bayi eğitimi kapsamında açıklamada bulunan Continental Türkiye Genel Müdürü Ali Okan Tamer, "Son zamanlarda hayatımızın her alanını etkileyen Covid-19, iş yapış tarzlarımızda da belli başlı değişikliklere neden oldu. Bu süreçte tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla yakın çalışmanın ve birbirimizi geliştirecek yeni ortamlarda buluşmanın önemini bir kez daha anlamış olduk. Bu vesileyle gerçekleştirdiğimiz online toplantıların yanı sıra daha önce işbirliği yaptığımız firma ve kurumlara verdiğimiz lastik eğitimini online platformlara taşıyarak iş ortaklarımızın yanında olmayı ve iş süreçlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz." dedi.

Continental Hakkında

Continental insanların ve ürünlerinin sürdürülebilirliği ve birbiriyle bağlantılı hareketliliği sağlayan öncü teknolojiler ve hizmetler geliştirmektedir. 1871 yılında kurulan teknoloji şirketi; araçlar, makineler, trafik ve ulaşım için güvenli, verimli, akıllı ve ekonomik çözümler sunmaktadır. 2019 yılında 44,5 milyar euro satış rakamına ulaşan Continental, halen 59 ülkede yaklaşık 240 bin kişiyi istihdam etmektedir.

Continental Lastik Birimi dünya çapında 24'ten fazla üretim ve geliştirme merkezini bünyesinde barındırmaktadır. Continental, lastik birimindeki yaklaşık 56.000 çalışanı ve 2018 yılında ulaştığı 11,4 milyar euro satış rakamı ile sektörün önde gelen lastik üreticilerinden biridir. Lastik üretiminde teknoloji liderleri arasında yer alan Continental, binek, ticari ve özel amaçlı araçların yanı sıra iki tekerlekli araçlar için geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Ar-Ge'ye yaptığı sürekli yatırımlar ile Continental, güvenli, uygun maliyetli ve ekolojik açıdan verimli bir hareketliliğe büyük katkı sağlamaktadır. Lastik Birimi'nin portföyü arasında lastik ticareti ve filo uygulamaları için hizmetler ile ticari araç lastikleri için dijital yönetim sistemleri de yer almaktadır.