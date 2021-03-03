Continental otonom araç çiplerinin geleceğine yatırım yapıyor

Teknoloji şirketi Continental, Alman-Amerikan start-up şirketi Recogni'nin azınlık hissesini satın aldı.

Şirket, yapay zekaya (AI) dayalı gerçek zamanlı nesne tanıma için yeni bir çip mimarisi üzerinde çalışıyor.

Otomatik ve otonom sürüş için sensör verilerini hızlı bir şekilde işleyecek olan geleceğin işlemcilerinin, diğer uygulamaların yanı sıra Continental'in yüksek performanslı araç bilgisayarlarında da kullanılması amaçlanıyor. Stratejik bir yatırıma imza atan Continental, çip tasarımının daha da geliştirilmesi için hem mali gücünü hem de yapay zeka (AI), araç sensörleri ve gelişmiş sürücü destek sistemleri alanındaki uzmanlığını ortaya koydu. Continental uzmanları, yeni çipin seri üretimine 2026 yılında başlanabileceğini öngörüyor. Yeni işlemciler ultra ekonomik bir veri güçlendirici görevi görecek. Araç bilgisayarlarının minimum enerji tüketimiyle aracın yakın çevresini daha hızlı bir şekilde algılamasını sağlayarak otomatik ve otonom sürüşün temelini oluşturacak.

Continental Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri Müdürü Frank Petznick, "Daha hızlı çipler olmadan ne ağ bağlantısı ne otomasyon ne de otonom sürüş olacak. Yeni çip tasarımları alanında yaptığımız araştırmalar, NVIDIA gibi büyük çip üreticileriyle stratejik ortaklığımız ve Recogni'ye yaptığımız yatırım sayesinde güçlü, yüksek performanslı araç bilgisayarlarımızın gelecekte son derece özel işlemcilere olan gereksinimini karşılamak yönünde ilk adımı atıyoruz." dedi.

Recogni'nin İcra Kurulu Başkanı R K Anand ise şunları söyledi: "Continental'in desteği, Recogni'nin otonom sürüşüdeki en büyük zorluklarını çözme yaklaşımının kesinlikle kabul gördüğünü gösteriyor. Recogni, en gelişmiş çıkarsama algoritmaları için en son teknolojili ASIC'leri geliştiriyor. En düşük enerji tüketimiyle dünyanın en yüksek performanslı yapay zeka çıkarsama sistemini yaratmaya odaklanarak algılama sürecinin zorluklarını çözmeye yardımcı oluyoruz."

Araçlarda bilgi işlem gücüne giderek daha fazla ihtiyaç duyuluyor

Yapay zekanın belirli gereksinimleri için optimize edilen işlemcilere ihtiyaç giderek artıyor. Birkaç yıl önce saniyede sadece birkaç megabayt sensör verisinin analiz edilmesi gerekirken, bu rakam önümüzdeki yıllarda saniyede birkaç gigabayta çıkacak. Diğer yandan şeritten ayrılma uyarı sistemi önceden sadece basit bir siyah-beyaz kamera gerektirirken, geleceğin otonom araçları bazı durumlarda radar, kamera ve lidar gibi aynı anda 20'den fazla yüksek çözünürlüklü araç çevresi sensörünü kullanacak.

Girişim sermayesi ile birleşen sistem uzmanlığı

Continental ve Recogni iş birliği, Continental'in start-up programı co-pace tarafından başlatıldı. Recogni'nin dünya çapındaki teknoloji uzmanlarından oluşan ekibin dikkatini çekmesiyle bir araya gelen taraflar, mümkün olan en yüksek teknik fizibiliteye ve her şeyden önce yeni çip tasarımının teorik verimliliğine ulaşmak hedefiyle 18 aydır yakın işbirliği içerisinde çalışıyorlar. Continental ADAS Yapay Zeka Müdürü Annika Ratte-Front, "Her şey hala teorik olsa da, simülasyonlarımız Recogni çiplerini kullanmaya başladıktan sonra sensör verilerimizin katbekat hızlı analiz edilebileceğini gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Carmedya.com