Continental'den kamyon lastiklerine özel kampanya Continental, kamyon lastiklerine yönelik indirim kampanyasını duyurdu.

Continental, kamyon lastiklerine yönelik indirim kampanyasını duyurdu.

Yeni kampanya kapsamında sürücülere, 17,5 inç, 19,5 inç ve 22,5 inç Continental ve Matador marka kamyon grubu lastiklerinde 150 TL'ye varan indirim fırsatı sunuluyor.

8 Haziran31 Temmuz 2020 tarihleri arasında Continental bayilerinde geçerli olan ve stoklarla sınırlı indirim kampanyası, minimum 1, maksimum 50 adet lastik alışverişlerini kapsıyor. Sürücüler aynı zamanda indirim kampanyasından yararlanmanın yanı sıra lastiklerini Bonus Kart'a özel 8 taksit fırsatıyla satın alabiliyor.

Kampanya hakkında detaylı bilgiye https://www.continental-lastikleri.com.tr adresinden ya da 444 8 258 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabiliyor. Bonus'a özel taksit avantajı içinse www.bonus.com.tr ve www.flexi.com.tr' den bilgi alınabiliyor.