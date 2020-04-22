Continental'den İtalya'ya tıbbi destek! Covid-19 pandemisi nedeniyle zor zamanlar geçiren İtalya’ya teknoloji şirketi Continental’den anlamlı bir destek geldi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle zor zamanlar geçiren İtalya'ya teknoloji şirketi Continental'den anlamlı bir destek geldi.

Continental, İtalya Daverio fabrikasında Bergamo ve Lombardiya bölgesindeki sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu hortumları üretmeye başladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Continental İtalya'nın termoplastik hortum üretiminden sorumlu müdürü Marco Tamborini, "Covid-19 salgını nedeniyle Continental Kuzey İtalya fabrikasında üretim yavaşlamış olsa da, zor bir süreçten geçen İtalyan sağlık sektörünün özel taleplerini karşılamak için düğmeye bastık. Müşterilerimizin ihtiyacına cevap vermek ve tıp sektörüne hortum tedarik etmek üzere geçici olarak bir üretim hattını devreye soktuk. Desteğimizin Bergamo ve İtalyan halkına tıbbi alanda uzatılan tüm yardım ellerine kritik bir katkısı olduğunu düşünüyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi İtalya'da da tüm sağlık çalışanları çok önemli bir görev yürütüyorlar. Bu nedenle üretimine başladığımız hortumlar, sağlık uygulamalarında ihtiyaç duyulan hava ve çeşitli tıbbi gazların taşınması amacıyla oldukça kritik bir görev görüyor. Örneğin; hortumlar sadece düşük basınçlı transferler için değil, aynı zamanda hastanın spontan solunumunu destekleyen sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) sistemi gibi solunum ekipmanlarının gazı kolayca emmesi için de kullanılıyor" dedi. Ayrıca Tamborini, özellikle solunum hastalıklarında kullanılan tıbbi ekipmanlara ihtiyacın çok yüksek olduğu bu günlerde, Avrupa sağlık sektörü için tıbbi hortumların üretimine ağırlık vereceklerini söyledi.

"Tıbbi uygulamaların kesintisiz tedariki büyük önem taşıyor"

Cotinental, hortumları kontrol ve tedarik cihazları uzmanı olan Bergamo merkezli Flow-meter için üretiyor. Bergamo eyaletinin pandemiden olukça etkilediğini söyleyen Flowmeter CEO'su Roberto Paratico, "Son birkaç gün içinde hizmet verdiğimiz hastanelerden çok sayıda teşekkür yazısı aldık. Özellikle de böyle bir dönemde güvenilir ortaklarımız olmadan bunu gerçekleştiremezdik. Süregelen bu gergin ortamda bölgedeki sağlık tesisleri için tıbbi uygulamaların kesintisiz tedariki büyük önem taşıyor" dedi.

Anestezi ve solunum ekipmanları için hortum çözümleri

Continental'in medikal gaz hortumu, polyester iplik takviyeli termoplastik poliüretan (TPU) iletken alt katmanlı ve poliüretan (PU) ara yapışkan katmanlı bir PVC hortum olarak öne çıkıyor. Bu hortumlar, hava, oksijen, azot oksit, helyum ve karbondioksit gazlarının taşınması için uygunluğuyla sağlık sektörünün pandemi döneminde işini kolaylaştırıyor.