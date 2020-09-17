Continental, Aachen'deki lastik fabrikasını kapatıyor
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Continental, Aachen'deki lastik fabrikasını kapatıyor

Lastik ve orijinal ekipman tedarikçisi Continental, Aachen'deki lastik fabrikasını 2021 yılı sonunda kapatmayı planlıyor.

Continental, Aachen'deki lastik fabrikasını kapatıyor
17.09.2020 17:28 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:33

Lastik ve orijinal ekipman tedarikçisi Continental, Aachen'deki lastik fabrikasını 2021 yılı sonunda kapatmayı planlıyor.

Otomotiv tedarikçisi Continental, çok sayıda lokasyonu kapatmak istiyor. Almanya'da IG BCE sendikası, Continental'ın Aachen'deki lastik fabrikasının 2021 sonunda kapatılacağını doğruladı. Bin 800 kişinin çalıştığı fabrikada çok sayıda Türk işçi de çalışıyor. Fabrika son yıllarda büyük zarar ettiğini açıklamış ve şirket Eylül ayı başında kemer sıkma politikasına geçmişti.

"Büyük krizle karşı karşıyayız"

Continental Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elmar Degenhart, "Otomotiv endüstrisinin tamamı şu anda muazzam zorluklarla karşı karşıya. Son 70 yıldaki krizlerinden hiçbiri daha büyük veya daha şiddetli olmadı. Bu da bizleri önemli ölçüde olumsuz etkiledi" dedi.

İşçi sendikaları tepkili

Lastik bölümünün hala nispeten kar ettiği belirtilirken, IG BCE sendikası bu nedenle fabrikanın kapatılma planlarını şiddetle eleştirdi. Continental, geçtiğimiz yıl "2019-2029 Dönüşüm" başlıklı yapısal programını başlattı. Eylül ayının sonundan bu yana 3 bin kişi işten çıkarıldı. Gruba göre işten çıkarmaların 2025 yılına kadar en az yüzde 90 oranında uygulanması gerekiyor.

Covid-19 virüsü nedeniyle Almanya'da çok sayıda şirket üretimine ara vermiş veya tamamen durdurmuştu. - AACHEN

Kaynak: İHA

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