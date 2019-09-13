Contemporary İstanbul, TV'den izlenebilecek

13.09.2019 16:48

Vodafone, dünyanın en önemli sanat fuarlarından Contemporary İstanbul'u yerinde izleyemeyen Red'lilerin, CIF Dialogues kapsamında yapılacak sanat sohbetlerini ve Marcus Graf rehberliğinde gerçekleştirilecek dijital fuar gezisini, fuar sonrasında Vodafone TV ile izleyebileceğini duyurdu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sanatın gelişmesine ve dijitalleşmesine destek olmayı hedefleyen Vodafone Red'in "Dijital İletişim Sponsoru" olarak destek verdiği, Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini bir araya getiren 14. Contemporary İstanbul sanatseverlerle buluştu.

Red'li müşterilerine Contemporary İstanbul'u yüzde 15 indirimli gezme, 150 Red First müşterisine de kendilerine sağlanan özel biletlerle 1,5 saatlik ücretsiz rehberli turla fuarı gezme ayrıcalığı sunan Vodafone Red, fuarı ziyaret edemeyen Red'lilere ise CIF Dialogues kapsamında yapılacak sanat sohbetlerini ve Marcus Graf rehberliğinde gerçekleştirilecek dijital fuar gezisini, fuar sonrasında Vodafone TV ile izleme imkanı sunacak.

"Contemporary İstanbul'da yer almaktan mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Contemporary İstanbul'da yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla sürekli hizmet ve teknoloji yatırımları yaparken, sosyal yatırımlarımızı da eşit derecede önemsiyoruz. Sosyal yatırımlarımız arasında kültür-sanat yatırımlarımızın önemli payı var. Vodafone Red'lilere ve Red First'lülere 14. Contemporary İstanbul fuarını ayrıcalıklı gezme imkanı sunuyoruz. Fuara gelemeyen Red'lilere ise sanatçı röportajları ve fuar içi görüntüler gibi içerikleri fuar sonrasında Vodafone TV ile izleme imkanı veriyoruz. Yenilikçi ürün ve servislerimizle Vodafone Red'lilere ayrıcalıklı bir dünya sunmaya devam edeceğiz."

80'i aşkın TV kanalı, binlerce seç-izle içeriği



Vodafone'un TV servisi Vodafone TV, yenilikçi içerikleriyle kullanıcılarına dijital deneyim yaşatmaya devam ediyor. Vodafone TV kullanıcıları, en çok izlenen 80'i aşkın TV kanalını ve binlerce seç-izle içeriği, sinemalardan hemen sonra Vodafone TV'de vizyona giren güncel filmleri, gişede yüksek hasılat yapan yerli ve yabancı filmleri izleyebiliyor. Bunların yanı sıra kullanıcılar dünyanın en çok sevilen çizgi filmlerini, yüzlerce tematik ve hobi içeriğini, binlerce soru-cevap videosunu akıllı telefonlarından ya da tabletlerinden mobil veya Wi-Fi bağlantısıyla erişebiliyor. Google Play ve App Store online mağazalarından erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 1 milyondan fazla kez indirildi.

Kaynak: AA