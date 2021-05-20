Contemporary Istanbul, 1-6 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak
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Contemporary Istanbul, 1-6 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak

Contemporary Istanbul, 1-6 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Güncel

15. Contemporary Istanbul, Türkiye'deki çağdaş sanat galerilerinin katılımıyla 1-6 Haziran'da yapılacak.

15. Contemporary Istanbul, Türkiye'deki çağdaş sanat galerilerinin katılımıyla 1-6 Haziran'da yapılacak.

Fuarın "VIP Ön İzlemesi" 1-2 Haziran, "Genel Ziyaretçi" programı ise 3-6 Haziran'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonlarında gerçekleştirilecek.

Contemporary Istanbul'un bu edisyonuna Contemporary Istanbul Vakfı (CIF), Akbank Sanat, Baksı Müzesi, Borusan Contemporary, Odun Pazarı Modern Müzesi (OMM) ve Otonom Art Events de katılacak.

Ziyaretçilerin salgın tedbirlerine uyularak ve gerekli kontroller sonrasında salona alınacağı fuarda, ön izleme günleriyle birlikte, çağdaş sanat performansları, solo sergiler ve galeriler tarafından eserleri sergilenen sanatçıların katılımıyla 1 Haziran'da "Sanatçı Günü" etkinlikleri yapılacak.

Bu yıl fuarda, Anna Laudel, Art On İstanbul, Art Refinery, Artopol Art Gallery, Bozlu Art Project, C24 Gallery, CEP Gallery, de Artium, Dirimart, Faar Art Gallery, Galeri 77, Galeri Binyıl, Galeri Diani, Galeri MCRD, Galeri/Miz, Galeri Nev İstanbul, Galeri Siyah Beyaz, Gama Gallery, Öktem Aykut, Pi Artworks, Piramid Sanat, Sanatorium, Sevil Dolmacı Art Gallery, Vision Art Platform, x-ist, Zilberman Gallery yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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