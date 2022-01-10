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Conte ''Zor bir dönemden geçiyoruz!''

Dugout - Haberler | Spor

Tottenham teknik direktörü Conte, Morecambe'ye karşı oynadıkları FA Cup maçından sonra, çıktıkları maç sayısı nedeniyle zor zamanlar yaşadıklarını söyledi. Ancak İngiltere'deki takımların rekabetçi olması ve kilit oyuncuların dinlenmesi için kadro değişikliğine gidilmesi gerektiğini de açıkladı.

Tottenham teknik direktörü Conte, Morecambe'ye karşı oynadıkları FA Cup maçından sonra, çıktıkları maç sayısı nedeniyle zor zamanlar yaşadıklarını söyledi. Ancak İngiltere'deki takımların rekabetçi olması ve kilit oyuncuların dinlenmesi için kadro değişikliğine gidilmesi gerektiğini de açıkladı.

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Dugout - Spor Haberleri

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