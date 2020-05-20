Conte ve Von der Leyen "kurtarma fonu"nu görüştü
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Conte ve Von der Leyen "kurtarma fonu"nu görüştü

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Conte ve Von der Leyen
20.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:22

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Conte ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 27 Mayıs'ta Avrupa Komisyonunun yapacağı teklife yönelik, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için iddialı bir perspektif ortaya koyan kurtarma fonuna ilişkin görüş alışverişinde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Conte, bugün "politico.eu"ya yaptığı değerlendirmede de Fransız - Alman teklifini "kayda değer" bulduğunu ancak daha fazlasına ihtiyaç olduğunu, bunun "ilk adım" olabileceğini ifade etti.

Başbakan Conte, bu konuda dün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de birer telefon görüşmesi yapmıştı.

Almanya ve Fransa, önceki gün salgının ekonomik sonuçlarına yönelik toplam 500 milyar avroluk kurtarma fonu kurulması teklifi yapmış, İtalyan hükümetinin de bunu "iyi bir başlangıç" olarak değerlendirdiği basına yansımıştı.

Diğer yandan İtalyan basınında bugün çıkan haberlerde, AB içinde Avusturya, Hollanda, Danimarka ve İsveç'in bu kurtarma fonuna ilişkin plana karşı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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