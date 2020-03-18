Contagion film konusu nedir? Salgın film konusu nedir? Contagion film oyuncuları kimler? Salgın hastalık konulu en popüler ve tanınmış film! Corona!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Gündem ›› Contagion film konusu nedir? Salgın film konusu nedir? Contagion film oyuncuları kimler? Salgın hastalık konulu en popüler ve tanınmış film! Corona! - Haberler
Güncel

Contagion film konusu nedir? Salgın film konusu nedir? Contagion film oyuncuları kimler? Salgın hastalık konulu en popüler ve tanınmış film! Corona!

Corona virüsün tüm dünyada küresel bir boyuta ulaşması ile insanlar virüs ve salgın hastalıkları konu edinen filmleri izlemeye başladı. Contagion filmi gerçekçi senaryosu ve koronavirüs benzerliği ile tüm insanların dikkatini çekiyor.

18.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:49
Contagion film konusu nedir? Salgın film konusu nedir? Contagion film oyuncuları kimler? Salgın hastalık konulu en popüler ve tanınmış film! Corona!

Contagion, Türkçe adı ile Salgın filmi 2011 yapımı olmasına rağmen senaryosundaki gerçekçilik ve öngörüleri ile tüm insanların tekrardan dikkatini çekti. Özellikle bugünlerde bütün dünyayı ve insanlığı tehdit eden koronavirüs salgını ile olan benzerliği nedeni ile sosyal medyada gündem olan film merak ediliyor, araştırılıyor ve izleniyor. Salgın filmi hakkında detayları sizler için kaleme aldık.

CONTAGİON SALGIN FİLMİ TANITIMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SALGIN CONTAGİON FİLMİ KONUSU NEDİR?

Beth Emhoff, bir iş gezisinden döndüğünden iki gün sonra, ölür. Doktorlar kocasına bunun nedeni hakkında bir fikirleri olmadığını söylerler. Çok geçmeden, başkaları da aynı belirtileri göstermeye başlar. Yoğun öksürük ve ateş, ardından gelen nöbet, beyin kanaması ve ölüm. Bir günde gerçekleşen sayısız insan etkileşimiyle güçlenen salgın tüm ülkelere yayılır. Küresel bir salgın patlak verir.

SALGIN CONTAGİON FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Marion Cotillard

Matt Damon

Jude Law

Gwyneth Paltrow

Kate Winslet

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

İlgili Haberler

Favipiravir nedir? ÇİN'in duyurduğu Favipiravir ilacının özellikleri nedir? Favipiravir'in corona virüs tedavisinde yararları neler? Koronavirüs ilacı
Favipiravir nedir? ÇİN'in duyurduğu Favipiravir ilacının özellikleri nedir? Favipiravir'in corona virüs tedavisinde yararları neler? Koronavirüs ilacı
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi Haber
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı
Kendini eve kapatan İrem'in koronavirüs videosuna tepki yağdı Haber
Kendini eve kapatan İrem'in koronavirüs videosuna tepki yağdı
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
'Paniğe gerek yok' uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynattı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynattı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor
Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın
GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın
Koronavirüs testi pozitif çıkan Matuidi, hastalığın belirtilerini taşımadığını açıkladı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Matuidi, hastalığın belirtilerini taşımadığını açıkladı
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı
Erdoğan 'Güzel bir tablo bizi bekliyor' deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var
İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Emrah Defne Samyeli Seren Serengil Mustafa Sandal
Spor Falcao Okan Buruk Sergen Yalçın Fernando Muslera Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Türk Mart Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Contagion film konusu nedir? Salgın film konusu nedir? Contagion film oyuncuları kimler? Salgın hastalık konulu en popüler ve tanınmış film! Corona! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 17:56:45. #1.14#
title