Conor McGregor - Azealia Banks fotoğraf sızdırma olayı nedir, Conor McGregor fotoğrafları sızdırıldı mı?

Conor McGregor - Azealia Banks fotoğraf sızdırma olayı nedir, Conor McGregor fotoğrafları sızdırıldı mı?
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Eski UFC şampiyonunun, rap yıldızı Azealia Banks'e, kendisinin izinsiz olarak çok fazla müstehcen fotoğraf gönderdiği iddia edildi. Peki, Conor McGregor - Azealia Banks fotoğraf sızdırma olayı nedir, Conor McGregor fotoğrafları sızdırıldı mı?

UFC süperstarı, Instagram'da direkt mesaj yoluyla müstehcen fotoğraflar gönderdiği iddiasıyla Azealia Banks tarafından eleştirildi. Peki, Conor McGregor - Azealia Banks fotoğraf sızdırma olayı nedir, Conor McGregor fotoğrafları sızdırıldı mı?

CONOR MCGREGOR - AZEALİA BANKS FOTOĞRAF SIZDIRMA OLAYI NEDİR?

Eski UFC şampiyonunun, rap yıldızı Azealia Banks'e, kendisinin izinsiz olarak çok fazla müstehcen fotoğraf gönderdiği iddia edildi.

212 hit şarkısının yapımcısı , bu sabah X'te paylaştığı içerikte McGregor'ın iddia edilen kaba davranışlarının yanı sıra bunu kimseye söylememesi yönündeki tehditlerini de eleştirdi.

Banks, MMA süperstarının Instagram üzerinden doğrudan mesaj yoluyla gönderdiği iddia edilen iki ekran görüntüsünü de ekledi.

Müstehcen fotoğraflarda McGregor, bir dolap gibi görünen bir yerde tamamen çıplak bir şekilde aynanın karşısında fotoğraf çekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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