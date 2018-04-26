Conocophillips'in İlk Çeyrek Net Kar ve Geliri Arttı

NEW ABD'nin en büyük petrol şirketlerinden ConocoPhillips, bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

ConocoPhillips, bu yılın ilk çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.

Firmadan yapılan açıklamada, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki gelirinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15,3 artarak 8,96 milyar dolar olduğu belirtildi. ConocoPhillips, geçen senenin ilk üç ayında 7,77 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Açıklamada, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki net karının da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 51,5 artarak 888 milyon dolara yükseldiği bildirildi. Firma geçen yılın ocak-mart döneminde 586 milyon dolar net kar elde etmişti.

ConocoPhillips'in geçen yılın ilk üç ayında hisse başına karı 0,47 dolar iken bu yılın aynı döneminde söz konusu miktar 0,75 dolara yükseldi.

Şirketin olumlu gelen bilançosunun ardından New York borsasında işlem gören hisselerinde de artış görüldü.

Dünü 65,07 dolardan tamamlayan ConocoPhillips hisseleri, bugün yüzde 2,3 artışla 66,56 dolara kadar yükseldi.