20.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:05

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Rusya pazarında yakaladıkları başarıya Avrupa pazarında da ulaşmaları gerektiğini söyledi.

Yağcı, Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliğince Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Connect 2020-Antalya Rota Geliştirme Forumu"nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yağcı, forum için Antalya'nın seçilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Özellikle Antalya'ya uçmayan havayollarının organizasyona katıldıklarını belirten Yağcı, forum kapsamında düzenledikleri panelde katılımcılara Antalya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinden bahsettiklerini aktardı.

Antalya'nın turizmde 2019'u yüzde 17 oranındaki büyümeyle kapattığını hatırlatan Yağcı, 16 milyon yabancı turist sayısına ulaştıklarını ifade etti.

2020 turizm sezonunda 16 milyon turist sayısının üzerine çıkmayı hedeflediklerini vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye geçen yıl gelen 7 milyon Rus turistin 5,5 milyonu Antalya'yı tercih etti. Ülkemize gelen 5 milyon Alman turistin ise 2,6 milyon kadarını kentimizde ağırladık. Bu iki pazarda daha fazla büyüme hedefimiz var. Özellikle Avrupa pazarı bu sene çok önemli. Avrupa'daki ivmeye daha ileriye götürmemiz lazım. Bu sene Almanya, İngiltere, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde büyüme kaydetmemiz gerekiyor. Rusya'da yakaladığımız başarıyı mutlaka Avrupa'da da yakalamamız lazım."

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ise forumda havayolu şirketlerinin Antalya'ya neden sefer düzenlenmesi gerektiği konusunu anlattıklarını söyledi.

Kente kışın gelindiğinde daha uygun fiyata, rahat bir tatil yapılabileceği üzerinde durduklarını vurgulayan Ege, "Birebir görüşmelerde Antalya'ya uçuşu bulunmayan 1-2 havayolu şirketinin Antalya'ya seferler planladıklarını öğrendik." dedi.

Kaynak: AA