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CONMEBOL, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesine sıcak bakmıyor

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
CONMEBOL, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesine sıcak bakmıyor

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), FIFA'nın Dünya Kupası'nı iki yılda bir düzenlenme fikrine, turnuvanın kalitesini düşüreceği gerekçesiyle sıcak bakmadıklarını açıkladı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), FIFA'nın Dünya Kupası'nı iki yılda bir düzenlenme fikrine, turnuvanın kalitesini düşüreceği gerekçesiyle sıcak bakmadıklarını açıkladı.

CONMEBOL'dan yapılan açıklamada, turnuvanın 4 yılda bir düzenlenen mevcut formatıyla devam etmesi gerektiği belirtilerek "Dünya Kupası, kendi dinamikleri ve cazibesiyle dört yıllık bir sürecin zirve noktasını temsil eden, milyarlarca insanın ilgisini çeken bir organizasyon. Dünya Kupası'nın iki yılda bir yapılması, mevcut standardının düşmesine yol açıp kaliteyi düşürerek dünyanın en önemli futbol organizasyonuna zarar verebilir." denildi.

Önerilen değişiklikle durumun içinden çıkılmaz bir hale geleceği aktarılarak "Dünya Kupası'nın iki senede bir yapılması, aşırı yüke neden olarak mevcut şartlarda bile yeterince karmaşık görünen uluslararası müsabaka takvimini ayarlamayı imkansız hale getirecektir. Bu değişiklik, kulüp ve milli takım bazında diğer turnuvaların kalitesi açısından da tehlike arz etmekte." ifadeleri kullanıldı.

Önerinin sportif açıdan hiçbir gerekçeye dayanmadığının vurgulandığı açıklamada, "Böyle bir değişikliğe gidilebilmesi için tüm paydaşların dahil olduğu bir süreç esastır. Tüm fikir ve kriterler düşünülerek tamamen dürüst bir müzakere sonucu karar alınmalıdır. CONMEBOL, futbol için en iyiyi bulmak adına her zaman diyaloğa açıktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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Haber: CONMEBOL, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesine sıcak bakmıyor - Haberler Spor
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