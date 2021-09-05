CONMEBOL'den Brezilya-Arjantin maçı açıklaması: "Hakem ve saha komiseri FIFA'ya rapor sunacak"

BUENOS Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde, Brezilyalı sağlık yetkililerinin saha girmesi nedeniyle ertelenen Brezilya-Arjantin maçı ile ilgili FIFA Disiplin Komitesine bir rapor sunulacağını açıkladı.