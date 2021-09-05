CONMEBOL'den Brezilya-Arjantin maçı açıklaması: "Hakem ve saha komiseri FIFA'ya rapor sunacak"
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CONMEBOL'den Brezilya-Arjantin maçı açıklaması: "Hakem ve saha komiseri FIFA'ya rapor sunacak"

CONMEBOL'den Brezilya-Arjantin maçı açıklaması: 'Hakem ve saha komiseri FIFA'ya rapor sunacak'
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde, Brezilyalı sağlık yetkililerinin saha girmesi nedeniyle ertelenen Brezilya-Arjantin maçı ile ilgili FIFA Disiplin Komitesine bir rapor sunulacağını açıkladı.

BUENOS Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde, Brezilyalı sağlık yetkililerinin saha girmesi nedeniyle ertelenen Brezilya-Arjantin maçı ile ilgili FIFA Disiplin Komitesine bir rapor sunulacağını açıkladı.

CONMEBOL, sosyal medyada Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakemin kararıyla, FIFA'nın düzenlediği 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri Brezilya - Arjantin maçı ertelenmiştir. Hakem ve saha komiseri, FIFA Disiplin Komitesi'ne atılacak adımları belirleyen bir rapor sunacak." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Dünya Kupası'nın FIFA tarafından düzenlendiğine vurgu yapılarak, bu konuda karar mercisinin FIFA olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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