Conflux Network (CFX) coin nedir? Güncel Conflux Network (CFX) coin yorum ve grafik
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Conflux Network (CFX) coin nedir? Güncel Conflux Network (CFX) coin yorum ve grafik

Conflux Network (CFX) coin nedir? Güncel Conflux Network (CFX) coin yorum ve grafik
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Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biri olan Conflux Network (CFX), varlıkların ve verilerin sınırlar, protokoller ve uygulamalar arasında güvenli akışını sağlamak için Asya ve Batı toplulukları ve ekonomileri arasında köprü kuran halka açık, izinsiz bir blok zinciridir.

Conflux Network bugünkü fiyatı ₺1,77 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺50.531.361 TRY. Conflux Network son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #154, piyasa değeri ₺1.517.665.199 TRY. Dolaşımdaki arz 855.377.210 CFX coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

CFX COİN NEDİR?

Conflux, varlıkların ve verilerin sınırlar, protokoller ve uygulamalar arasında güvenli akışını sağlamak için Asya ve Batı toplulukları ve ekonomileri arasında köprü kuran halka açık, izinsiz bir blok zinciridir. Conflux protokolü, sıfır tıkanıklık ve düşük ücretlerle hızlı, ölçeklenebilir ve sağlamlıkla uyumludur. Genel merkezi Pekin Çin'de bulunan Conflux, küresel operasyonlarını dört kıtaya yayılmış çeşitli dağıtılmış bir ekip ve Toronto, Kanada ve Lagos, Nijerya'daki ek ofisleri ile genişletti.

CFX'İN KURUCUSU KİMDİR?

Conflux, Turing Ödülü sahibi Dr. Andrew Yao'nun Tsinghua Üniversitesi'ndeki araştırma laboratuvarında ortaya çıktı. Güvenlik, ölçeklenebilirlik ve ademi merkeziyetçilik için optimize eden bir Tree-Graph fikir birliği mekanizmasına dayanmaktadır.

2018'de Conflux Vakfı kuruldu ve bu çığır açan konsensüs mekanizmasına dayalı açık bir altyapı oluşturmak için mevzuata uygun bir bağış toplama tamamlandı. Çin'de devlet onaylı tek kamuya açık, izinsiz blok zinciri olarak kurulan Conflux, Şanghay hükümeti ve hükümetle birlikte Blok Zinciri Altyapısı ve Uygulamaları Ana Laboratuvarı ile ortaklaşa Tree-Graph Araştırma Enstitüsü aracılığıyla blok zinciri geliştirme konusunda eğitim ve araştırmayı ilerletiyor. Hunan'ın.

CFX HANGİ BORSALARDA İŞLEM GÖRÜYOR?

Conflux Network ile şu anda işlem yapılan en büyük borsalar Binance, OKEx, ZB.COM, BKEX, ve . Listeleme yapan diğer borsaları bulabilirsiniz.

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Conflux Network (CFX) coin nedir? Güncel Conflux Network (CFX) coin yorum ve grafik - Haberler
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