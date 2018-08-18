Çondur, Kuru İncir Rekoltesini Değerlendirdi

2018/2019 Sezonu Ege Bölgesi Kuru İncir Rekolte tahmin çalışmasına katılan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, kuru incir rekoltesini değerlendirdi.

Rekolte heyetinin çalışmasına göre 80 bin ton olarak tahmin edilen incir rekolte çalışması İzmir Ticaret Borsası Koordinatörlüğünde, Aydın Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, ve Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ortaklığında, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir ve Aydın İl Müdürlükleri, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü ve Aydın Ziraat Odalarının katkılarıyla gerçekleştirildi.

Söz konusu rekolte çalışmasına dair değerlendirmede bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Borsamızın da yer aldığı rekolte heyeti tarafından geçtiğimiz 2017-2018 sezonunda Kuru İncir Ege Bölgesi rekoltesi 78 bin 200 ton olarak belirlenerek Aydın toplam rekoltenin 63 bin 585 tonunu karşılamıştır. 2018-2019 dönemi için açıkladığımız rekolte tahmini 80 bin ton olup, Aydın'ın 64 bin 812 ton incir üretimi gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu yıl incir gelişimi diğer yıllara oranla daha erken gerçekleşti. Ancak iklim koşulları nedeniyle ilk ürünlerde önceki yıllara göre çatlama, ekşime ve akma oranı daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Temennimiz uygun hava koşullarının oluşması ve kalitenin artması yönündedir. Kuru İncir sezonumuzun tüm üreticilerimize, tüccarlarımıza ve işletmecilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN