Concorde uçağının motoruna yaptıkları tasarım TOBB ETÜ'ye birincilik getirdi
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Concorde uçağının motoruna yaptıkları tasarım TOBB ETÜ'ye birincilik getirdi

Concorde uçağının motoruna yaptıkları tasarım TOBB ETÜ'ye birincilik getirdi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin kurduğu ETU-Phoenix Takımı, Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsünün (AIAA) düzenlediği uluslararası yarışmada birinci oldu.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin kurduğu ETU-Phoenix Takımı, Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsünün (AIAA) düzenlediği uluslararası yarışmada birinci oldu.

TOBB ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre takım, AIAA tarafından Concorde uçağına yeni, çevreci ve ekonomik bir uçak motoru tasarımı için düzenlenen "Let's Re-Engine Concorde" yarışmasını kazandı.

Konusu ses üstü hızda uçarak kıtalar arası mesafeleri birkaç saate indiren ancak yüksek yakıt tüketimi sebebiyle 2003'ta uçuşlardan kalkan efsane uçak Concorde'a yeni, çevreci ve ekonomik bir motor tasarlamak olan yarışmaya katılan takımda Mert Battal Şen, Mustafa Cem Canbaz, Buğrahan Uysal, Yağız Ataberk Erişti, Tuna Kök, Muaz Tağ, Remzi Erdem Barış ve Deniz Akbulut yer aldı. Öğrencilerin danışmanlığını fakültenin öğretim üyelerinden Dr. Sıtkı Uslu yaptı.

Takım, kalkış sırasında ses patlaması yaşamadan, daha sessiz ve daha az yakıt tüketerek çevreci bir şekilde gerçekleştirebilecek bir turbofan motor tasarladı. 16 bin metre irtifada ses hızının 2 katıyla (2100 kilometre/saat) Londra-New York arası uçuşunu 3,5 saatte tamamlayabilecek motor, Concorde'un orijinal motoruyla karşılaştırıldığında uçuş başına 44 bin dolar tasarrufla toplam yakıt tüketimini yüzde 44 düşürüyor.

Ayrıca 2028 yılına kadar tekrar kullanıma girmesi beklenen uçağın motor ağırlığı, teknolojik gelişmeler ve malzeme iyileştirmelerine bağlı olarak optimize edilerek yüzde 20 azaltıldı. Öğrencilerin yaptığı optimizasyon çalışmaları sonucunda motor bileşenlerinin 5 bin saatlik ömrüne uygun yapılan hesaplamaya göre, yakıt tüketiminde toplamda 63 milyon dolarlık kar sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sıtkı Uslu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz projeye sadece yarışma gözüyle bakmamış olup işlerini yoğun bir çalışma ve büyük bir ciddiyetle gerçekleştirmiş, uluslararası bir başarı kazanmışlardır. Gerek üniversite gerekse fakülte ve bölüm olarak tüm öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Bir düşünür, 'Ellerinizle çalışıyorsanız emekçi, elleriniz ve kafanızla çalışıyorsanız zanaatkar, elleriniz, kafanız ve kalbinizle çalışıyorsanız sanatçısınız.' der. Biz TOBB ETÜ'de sadece mühendis değil, sanatçı gibi kalbimizle de çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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