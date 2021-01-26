Concorde Hotels'in Kıbrıs'taki ikinci yatırımı Concorde Tower Lefkoşa kapılarını açtı

Zafer İnşaat Yatırım Holding'in bünyesinde faaliyet gösteren Concorde Hotels&Resorts, Antalya'da 2005'ten bu yana turizme hizmet veren Concorde de Luxe Resort Lara ve Kıbrıs'ın Bafra bölgesinde 2018'den bugüne misafirlerini ağırlayan Concorde Luxury Resort'un ardından Concorde Tower Lefkoşa'nın açılışını yaptı.

Lüks ve butik hizmet anlayışıyla hizmet verecek Concorde Tower Lefkoşa, Ada'yı en yüksek noktadan izleme şansı sunan terasıyla Kıbrıs turizminde fark yaratan yeniliklerin adresi olacak.

Concorde Tower Lefkoşa, 30.000 m2 kapalı alanda 162 oda ve 176 yatak kapasitesi, zengin menüye sahip iki À la carte restoran, bir Snack Bar, bir ana restoran, SPA, kapalı-açık havuzları ile misafirlerine hizmet verecek.

Concorde Tower Lefkoşa iş dünyasına yönelik etkinlik ve kongrelerin yanısıra, seçkin düğünler için de ideal bir mekan olacak.

Kaynak: Tourism Today