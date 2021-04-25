Conbayırı'nda temsili 57. Alay Sancağı devir teslim töreni gerçekleştirildi
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Conbayırı'nda temsili 57. Alay Sancağı devir teslim töreni gerçekleştirildi

Conbayırı'nda temsili 57. Alay Sancağı devir teslim töreni gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ncı yıl dönümü nedeniyle 57. Alay'ın temsili sancağı, Conkbayırı'nda düzenlenen törenle İstanbul Üniversitesi'nden tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)'ne teslim edildi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ncı yıl dönümü nedeniyle 57. Alay'ın temsili sancağı, Conkbayırı'nda düzenlenen törenle İstanbul Üniversitesi'nden tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)'ne teslim edildi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Conkbayırı'nda, Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Sırasıyla; Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat katıldı.

Conkbayırı'ndaki tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından Kur'anı Kerim Tilaveti okundu.

Tören, 57. Alay'ın temsili sancağı, İstanbul Üniversitesi'nden öğrencisi Beyza Bulut tarafından ÇOMÜ Oğuzhan Bozer'e teslim edilmesiyle son buldu. - ÇANAKKALE

Conbayırı'nda temsili 57. Alay Sancağı devir teslim töreni gerçekleştirildi
Conbayırı'nda temsili 57. Alay Sancağı devir teslim töreni gerçekleştirildi
Conbayırı'nda temsili 57. Alay Sancağı devir teslim töreni gerçekleştirildi
Conbayırı'nda temsili 57. Alay Sancağı devir teslim töreni gerçekleştirildi
Conbayırı'nda temsili 57. Alay Sancağı devir teslim töreni gerçekleştirildi
Conbayırı'nda temsili 57. Alay Sancağı devir teslim töreni gerçekleştirildi
Conbayırı'nda temsili 57. Alay Sancağı devir teslim töreni gerçekleştirildi
Conbayırı'nda temsili 57. Alay Sancağı devir teslim töreni gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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