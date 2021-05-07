Conan Exiles Xbox Game Pass'e geliyor! Conan Exiles konsol ve PC için ne zaman çıkış yapacak?
Funcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir hayatta kalma video oyunu, Conan Exiles Xbox Game Pass için duyuruldu. Conan Exiles konsol ve PC için ne zaman çıkış yapacak? Conan Exiles sinematik fragman!
Geliştirici Funcom, açık dünya hayatta kalma oyunu Conan Exiles'ın Xbox Game Pass'e geleceğini duyurdu. Xbox Game Pass için açıklanan Conan Exiles, yakında konsol ve PC için de çıkış yapacak.
Conan Exiles yarın, 8 Mayıs'ta üçüncü yıl dönümünü kutluyor. Isle of Siptah genişletmesi 27 Mayıs'ta PC, Xbox ve PlayStation'da uygun şekilde piyasaya sürülecek.
Conan Exiles, Barbar Conan'ın diyarlarında kurgulanmış, artık binek ve binekli savaş da içeren çevrimiçi çok oyunculu bir hayatta kalma oyunu. Vahşi dünyada hayatta kalın, krallığınızı kurun ve düşmanlarınıza zorlu mücadelelerde ve destansı savaşlarda üstünlük kurun.