Conan Exiles Xbox Game Pass'e geliyor! Conan Exiles konsol ve PC için ne zaman çıkış yapacak?

Funcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir hayatta kalma video oyunu, Conan Exiles Xbox Game Pass için duyuruldu. Conan Exiles konsol ve PC için ne zaman çıkış yapacak? Conan Exiles sinematik fragman!