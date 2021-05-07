Conan Exiles Xbox Game Pass'e geliyor! Conan Exiles konsol ve PC için ne zaman çıkış yapacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Conan Exiles Xbox Game Pass'e geliyor! Conan Exiles konsol ve PC için ne zaman çıkış yapacak?

Conan Exiles Xbox Game Pass'e geliyor! Conan Exiles konsol ve PC için ne zaman çıkış yapacak?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Funcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir hayatta kalma video oyunu, Conan Exiles Xbox Game Pass için duyuruldu. Conan Exiles konsol ve PC için ne zaman çıkış yapacak? Conan Exiles sinematik fragman!

Geliştirici Funcom, açık dünya hayatta kalma oyunu Conan Exiles'ın Xbox Game Pass'e geleceğini duyurdu. Xbox Game Pass için açıklanan Conan Exiles, yakında konsol ve PC için de çıkış yapacak.

Conan Exiles yarın, 8 Mayıs'ta üçüncü yıl dönümünü kutluyor. Isle of Siptah genişletmesi 27 Mayıs'ta PC, Xbox ve PlayStation'da uygun şekilde piyasaya sürülecek.

Conan Exiles, Barbar Conan'ın diyarlarında kurgulanmış, artık binek ve binekli savaş da içeren çevrimiçi çok oyunculu bir hayatta kalma oyunu. Vahşi dünyada hayatta kalın, krallığınızı kurun ve düşmanlarınıza zorlu mücadelelerde ve destansı savaşlarda üstünlük kurun.

CONAN EXILES SINEMATIK FRAGMAN

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Ersin Tatar Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Demet Akalın Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Conan Exiles Xbox Game Pass'e geliyor! Conan Exiles konsol ve PC için ne zaman çıkış yapacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:38:19. #1.14#

title