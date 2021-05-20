Conan Exiles,SnowRunner,The Knockout City ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Conan Exiles,SnowRunner,The Knockout City ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor!

Conan Exiles,SnowRunner,The Knockout City ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Mayıs ayı sonuna kadar tam 15 oyun Game Pass kütüphanesine eklenecek

Her ay belirli bir ücret karşılığı yüzlerce oyunu kullanıma açan Xbox'ın popüler servis sistemi , kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Topluluk lideri Megan Spurr tarafından yapılan açıklamaya göre Mayıs ayının sonuna kadar on beş farklı oyun Game Pass bünyesine dahil olacak.

İşte eklenecek oyunlar:

SnowRunner (Cloud, Console, and PC)- eklendi

Peggle 2 (Cloud) EA Play – 20 Mayıs

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (Cloud) EA Play – 20 Mayıs

Secret Neighbor (PC) ID@Xbox – 20 Mayıs

The Catch: Carp & Coarse Fishing (Cloud, Console, and PC) – 20 Mayıs

The Wild at Heart (Console and PC) ID@Xbox – 20 Mayıs

Knockout City (Console and PC) EA Play – 21 Mayıs

Maneater (Cloud, Console, and PC) ID@Xbox – 25 Mayıs

Conan Exiles (Cloud and Console) ID@Xbox – 27 Mayıs

Fuzion Frenzy (Cloud) – 27 Mayıs

Joy Ride Turbo (Cloud) – 27 Mayıs

MechWarrior 5: Mercenaries (Console) ID@Xbox – 27 Mayıs

Slime Rancher (PC) ID@Xbox – 27 Mayıs

Solasta: Crown of the Magister (PC) ID@Xbox – 27 Mayıs

SpellForce 3: Soul Harvest (PC) – 27 Mayıs

Geçtiğimiz aylarda kütüphaneye dahil edilen oyunların sayısı hiç bu kadar fazla olmamıştı. Oyun dünyasının öne çıkan eserlerinin Xbox Game Pass aracılığı ile ulaşılabilir olması ve aylık 30 TL'lik fiyatı oldukça ilgi görüyor. Siz de Game Pass'e üye olmak istiyorsanız tıklayarak paketlere göz atabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Sergey Lavrov Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ben Affleck Burak Sergen Jennifer Lopez
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Hakan Arslan Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Conan Exiles,SnowRunner,The Knockout City ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 11:19:00. #1.15#

title