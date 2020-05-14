ÇOMÜ, uzaktan eğitimde en başarılı ikinci üniversite oldu
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ÇOMÜ, uzaktan eğitimde en başarılı ikinci üniversite oldu

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bağımsız bir araştırma laboratuarı tarafından yapılan çalışmada, covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitimde en başarılı ikinci üniversite olarak gösterildi.

ÇOMÜ, uzaktan eğitimde en başarılı ikinci üniversite oldu
14.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:01

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bağımsız bir araştırma laboratuarı tarafından yapılan çalışmada, covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitimde en başarılı ikinci üniversite olarak gösterildi.

Türkiye'de üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan bağımsız bir araştırma laboratuvarı olan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitime geçen ülkemizdeki üniversitelerin bu süreci ne kadar iyi yönettiklerine dair bir araştırma gerçekleştirdi. 18 Mart 2020'den bu yana uzaktan eğitim dersleri alan öğrencilere; Uzaktan Eğitim Sürecinden Ne Kadar Memnunsunuz? Hangi Devlet ya da Vakıf Üniversitesi Uzaktan Eğitim Süreçlerini İyi Yönetiyor? gibi sorular soran ÜniAr, öğrencilerden aldığı cevaplara göre yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 18 bin lisans öğrencisinin katıldığı araştırmada, uzaktan eğitim sürecini en iyi yöneten devlet üniversiteleri arasında ÇOMÜ ikinci oldu.ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, bu başarının ÇOMÜ ailesinin bir gururu olduğunu ifade ederek, başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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