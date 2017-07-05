Çomü Rektörü Acer Hastane Binası İnşaatını İnceledi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, yapımı devam eden Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, yapımı devam eden Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Rektör Acer'e, rektör yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, kampüs alanlarının yapısal gelişiminden sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Genç, Başhekim Doç. Dr. Okhan Akdur, Başhekim Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Coşkun Zater ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan Karabulgu eşlik etti.
Ziyarette, Prof. Dr. Yücel Acer, yüklenici firma yetkilisi Sezgin Bat'tan devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.