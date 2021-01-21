ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Telat Koç vefat etti
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ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Telat Koç vefat etti

21.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:20
ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Telat Koç vefat etti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Telat Koç vefat etti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Telat Koç vefat etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, bir süredir rahatsız olan Prof. Dr. Koç, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Koç'un cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip merkeze bağlı Güzelyalı köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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