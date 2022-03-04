ÇOMÜ'nün "Erasmus Plus Projesi" başarısı - Haberler

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ÇOMÜ'nün "Erasmus Plus Projesi" başarısı

AA, Burak Akay - Teknoloji
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ÇOMÜ'nün

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) ortağı olduğu Avrupa Birliği (AB) projesine 215 bin 135 Avro destek geldi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) ortağı olduğu Avrupa Birliği (AB) projesine 215 bin 135 Avro destek geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Vrije Universiteit Brussel koordinatörlüğünde ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Arslan yürütücülüğünde, Doç. Dr. Mehmet Ali İçbay, Öğretim Görevlisi Kadir Tuncer ve doktora öğrencisi Miray Doğan'ın katkılarıyla hazırlanan "Erasmus + Stratejik Ortaklıklar Yükseköğretim Projesi"nin 215 bin 135 Avro bütçe ile Belçika Ulusal Ajansı (EPOS) tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Proje ile geleneksel eğitim bilimleri uygulamalarının uzaktan öğretim uygulamalarına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Geleneksel öğretim uygulamalarının dijital ortamda da etkili ve verimli olarak işe koşulacağını araştıran çalışma, dijital pedagolojinin gelişimine katkı sağlayacak ve 24 ay sürecek.

AA / Burak Akay - Teknoloji

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği, Erasmus, Teknoloji, Haberler

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