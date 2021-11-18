ÇOMÜ'nün "Erasmus Plus Proje" başarısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) ortak olduğu ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Arslan'ın yürüttüğü "Free Technology Signs" isimli Erasmus Plus Mesleki Eğitim projesi, Avusturya Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye uygun görüldü.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, Avusturya'tan Equalizent Eğitim ve Danışmanlık Şirketinin koordinatörlüğünü üslendiği, 27 aylık ve 323 bin 230 Avroluk projenin 2024'te tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Projenin amacının işitme engelli bireylerin bağımsız olarak öğrenmelerini ve aktarılabilir dijital beceriler hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, işitme engelliler için yaşam boyu öğrenme ve kişisel gelişim imkanlarını artırmak ve engellilerin topluma dahil edilmesine katkı sağlamak olduğunun ifade edildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Proje ekibinde araştırmacı olarak Öğr. Gör. Kadir Tunçer ve doktora öğrencileri Sedat Yakut ve Hasan Dirik yer alırken, projede Avusturya'dan Equalizent Schulungs ve Beratungs Gmbh, Türkiye'den Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İtalya'dan Istituto Statale Sordi, Belçika'dan European Union of The Deaf Aisbl, Almanya'dan ise Humboldt-Universitaet Zu olmak üzere toplam 5 ortak bulunmakta."

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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