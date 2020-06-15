ÇOMÜ "Nature Index"te 9'uncu sırada yer aldı
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ÇOMÜ "Nature Index"te 9'uncu sırada yer aldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) dünya genelinde çeşitli bilim dallarında yayınlanmış araştırma makalelerinin alınıp tek bir yerde incelenmesine fırsat sunan Nature Index'de 9'uncu sırada yer aldı.

ÇOMÜ
15.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:58

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) dünya genelinde çeşitli bilim dallarında yayınlanmış araştırma makalelerinin alınıp tek bir yerde incelenmesine fırsat sunan Nature Index'de 9'uncu sırada yer aldı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, makale sayıları ve paylarına göre araştırma kurumlarını değerlendiren Nature Index'in, belli kriterlere göre gerçekleştirdiği ölçümler üzerinden dünya çapında yıllık olarak sıraladığı bildirildi.

ÇOMÜ'nün başarılı çalışmalarıyla 86 üniversiteyi geride bıraktığı duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kimya alanında yapılan sıralamada, Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sermet Koyuncu'nun 'Chemical Communications' ve 'Macromolecules' dergilerinde yaptığı makalelerle üniversitemiz, birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak 86 üniversite arasında 9'uncu sırada yer aldı.

Tüm alanlarda en üst seviyede yer alan ve sadece 82 prestijli bilimsel derginin verileri dikkate alınarak bağımsız uzmanlar tarafından hazırlan Nature Index'e göre üniversiteler ve bilim kurumları o yıl içinde bünyelerindeki akademisyenlerin ve öğrencilerin yaptıkları bilimsel yayın ve araştırmalarına göre sıralanmaktadır."

Kaynak: AA

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