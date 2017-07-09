Çomü Memnuniyette 18. Sıraya Yükseldi

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) raporuna göre öğrencilerin beklentilerini karşılayan 45 üniversite arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 18. sıraya yükseldi.



ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, 108'i devlet, 56'sı vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 164 üniversitedeki 13 bin 694 öğrenciyle yüz yüze görüşülerek, üniversitelerden memnuniyet araştırması yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, hazırlanan raporda üniversitelerin, eğitim ve öğretim kalitesi, yerleşkelerdeki yaşamın doyuruculuğu, öğrencilere sağlanan akademik destek, yönetim, işleyiş, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği ile öğrencilere sunulan kişisel gelişim ve kariyer destekleri açısından incelendiği, devlet üniversiteleri arasında ÇOMÜ'nün en yüksek memnuniyet oranına sahip devlet üniversiteleri sıralamasında 18. sıraya yükseldiği kaydedildi.