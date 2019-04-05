Çomü'lü Öğrencilere Genç Müsiad'tan Çorba Sürprizi

Genç MÜSİAD Çanakkale Şube Başkanı Levent Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere çorba sürprizi yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Başkan Şahin, yönetim kurulu üyesi Eyüp Tan ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, kütüphanede gece yarısı saat 01.00'da ders çalışan öğrencileri ziyaret etti.

Hazırladıkları çorba ikramını öğrencilerle paylaşan Şahin, vize sınavları öncesi öğrencilere başarı dileğinde bulunup çorba içti.

Genç MÜSİAD olarak öğrencilerin yanlarında olduklarını belirten Şahin, "Sayın Rektörümüz ile birlikte öğrenci arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Malum vize sınavları yaşanıyor. Zorlu sınav döneminde sınavlara hazırlanan üniversite gençlerimizin önemli bir kısmı kütüphanede sabahlıyor. Bizler de öğrenciydik. Bu zorlu zamanların anlamını biliyoruz. MÜSİAD olarak duygularımızı sıcak bir çorbayla paylaşmak istedik." dedi.

ÇOMÜ Rektörü Yücel Acer ise Genç MÜSİAD'a bu ikramlarından ötürü teşekkür ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızın öğrencilerimize destek vermek için böyle bir etkinlik gerçekleştirme önerisini takdire şayan buldum. Gençlerimizin 24 saat açık olan kütüphanemizde, kitaplar arasında ders çalışarak sabahlaması gurur verici. Dersleri için alın teri döken çocuklarımıza bizzat servis yaptım. Gecenin birinde kütüphanede ders çalışan öğrencilerimizin yanında olmak istedik. Onlar bizim geleceğimiz."

Kaynak: AA