ÇOMÜ ile Özbekistan Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi arasında işbirliği - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇOMÜ ile Özbekistan Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi arasında işbirliği

ÇOMÜ ile Özbekistan Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi arasında işbirliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde Ziraat Fakültesi ve Lapseki Meslek Yüksekokulu ile Özbekistan Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi arasında yapılması planlanan işbirliği ve projelerle ilgili çevrimiçi toplantı gerçekleşti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde Ziraat Fakültesi ve Lapseki Meslek Yüksekokulu ile Özbekistan Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi arasında yapılması planlanan işbirliği ve projelerle ilgili çevrimiçi toplantı gerçekleşti.

Toplantıya; Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi rektör yardımcısı ve dekanları ile ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker ve Lapseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Engin Gür'ün yanı sıra toplantıyı organize eden Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi Danışmanı Dr. Sedat Kolcuoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sakaldaş ve ÇOMÜ Dış ilişkiler koordinatörlüğü katıldı.

Toplantı sonunda, ÇOMÜ ve Özbekistan Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi arasında tarım konusunda 2022 yılından itibaren işbirliği yapılması kararı alındı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title