ÇOMÜ hastanesi pandemi hastanesine dönüştürüldü
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Sağlık

ÇOMÜ hastanesi pandemi hastanesine dönüştürüldü

ÇOMÜ hastanesi pandemi hastanesine dönüştürüldü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, alınan kararla birlikte pandemi hastanesine dönüştürüldü.

24.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:27
ÇOMÜ hastanesi pandemi hastanesine dönüştürüldü

ÇOMÜ hastanesi pandemi hastanesine dönüştürüldü

ÇANAKKALE - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, alınan kararla birlikte pandemi hastanesine dönüştürüldü.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünya için tehdit oluşturan yeni tip korona virüse karşı önlemler alan Sağlık Bakanlığı, gerek hasta ve hasta yakınları gerek ise sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personeli üzerindeki yükün azaltılması amacıyla tüm sağlık hizmet sunucularında yeni tedbirler aldı. Bakanlık tarafından gönderilen 12 maddelik genelge ile ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi pandemi hastanesine dönüştürüldü.

AFAD tarafından hastanenin Acil Servis kısmı önünde çadırlar kuruldu. Bu tedbirle birlikte korona virüs şüphesi taşıyan ya da enfekte bulgularına rastlanan hastalara ilk müdahale bu çadırlar içerisinde yapılacak ve daha sonra pandemi hastanesinde tedaviye alınacaklar.

Dün akşam saatlerinde başlayan uygulama ile birlikte ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yatan ve yoğun bakımda olan hastalar, ambulanslarla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Korona virüs şüphesi taşıyan hastalar ÇOMÜ Pandemi Hastanesine getirilerek tedavi altına alınacak. Bu hastane yalnızca virüse bulaşmış ya da şüpheli olan hastalara hizmet verecek. Öte yandan, Yeni Doğan ve Çocuk Hastalıkları birimi farklı bir binada olduğu için bu bölümde çalışmalarda bir değişiklik olmayacak.

"Pandemi Hastanesi: COVID-19 tanısı almış (test pozitif) vakaların tedavi sürecinin yapılmış olduğu hastane olarak tanımlanır. Hastane bünyesinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Pandemi Eylem Planına göre Pandemi Genel Koordinasyon Ekibi oluşturulmalıdır. Pandemi hastanelerinde; pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenmeli ve bu vakalar için rezerve edilmelidir. Vaka sayısının artması durumunda diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı belirlenmelidir. Tedavisi başlamış ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu; onkoloji-hematoloji ve radyasyon onkolojisi klinikleri, organ nakli klinikleri ve kemik iliği nakil merkezlerindeki yataklar mümkün olduğu kadar normal olarak kullanılmaya devam edilecektir.

Pandemi hastanelerinde COVID-19 tanısı almış hastalar dışındaki hastaların hangi servis ve yoğun bakımlarda izleneceği belirlenmelidir. Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize edilmelidir. Pandemi hastalarına ayrılmış klinik ve yoğun bakım yataklarına gidiş güzergahı belirlenir ve bu güzergah üzerinde gerekli tedbirler alınır. Pandemi hastanelerinde gerek klinik gerekse ameliyathane ve doğumhanelerde çalışacak personelin vardiyalar şeklinde isimleri ve unvanları belirlenir.

Pandemi hastanelerinde COVID-19 ile enfekte vakaların cerrahi müdahalelerinin yapılabileceği 1 ameliyathane odası ve kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinin olduğu hastanelerde enfekte gebelerin doğum yapabilecekleri 1 doğum odasının belirlenmesi ve rezerve olarak tutulması gerekmektedir. Pandemi hastanesinin başhekimi/mesul müdürü, normal işleyişini aksatmayacak şekilde klinik yatakların, yoğun bakımların, ameliyathanenin kullanılması ve personel görevlendirmesi konusunda tam yetkilidir.

İl Sağlık Müdürleri tüm sağlık tesislerindeki gerekli personelin il içinde yer değişikliğini yapmakta tam yetkilidir. COVID-19 tanısı konmuş hastaların müracaat ettiği pandemi hastanesi olmayan il/ilçe hastaneleri, bu hastaların sevk algoritmasında belirlenen hastaneye gerekli önlemleri alarak sevkini gerçekleştirmelidir. Hastaların sevki il içi veya il dışı 112 Komuta Kontrol Merkezleri tarafından koordine edilir.

ÇOMÜ hastanesi pandemi hastanesine dönüştürüldü

Kaynak: İHA

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ÇOMÜ hastanesi pandemi hastanesine dönüştürüldü

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