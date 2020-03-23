ÇOMÜ'de uzaktan eğitim başladı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında örgün öğrencileri için uzaktan eğitim başladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında örgün öğrencileri için uzaktan eğitim başladı.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, eğitimlerin asenkron ve senkron olarak yapılacağı, asenkron ile yapılacak uzaktan eğitim sisteminin bugün başladığı senkron sistemin ise 30 Mart itibariyle başlayacağı ifade edildi.

Asenkron ve senkron olmak üzere iki yönlü olarak devam edecek eğitimler için resmi internet sitesinden gerekli paylaşımların yapılacağının belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Asenkron sisteminde öğrencilerimiz Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) üzerinden ubys.comu.edu.tr adresine girerek ders materyallerine çeşitli formatlarda ulaşacak olup ayrıca öğretim elemanlarının verdiği ödevlerden sorumludur. Senkron uygulamasında ise öğretim elemanlarımız canlı ders anlatımlarını Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirecekler, öğrencilerimiz web tarayıcısı veya cep telefonları ile derslere uzaktan katılım sağlayacaklardır. Katılmayan öğrencilerimiz derslerin tekrarını daha sonra izleyebileceklerdir. Canlı derslerimiz 30 Mart tarihinden itibaren müfredatta belirtilen haftalık ders programı üzerinden yürütülecektir."

Kaynak: AA