Çomü'de Panel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) "Dünya Su Günü" dolayısıyla "Dünya Su Günü; Su İçin Doğal Çözümler" konulu panel düzenlendi.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü tarafından düzenlenen panel, fakülte toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Panele, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, Dekan Prof. Dr. Fatma Çolakoğlu, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çolakoğlu, panelde yaptığı konuşmada, Dünya Su Günü'nün Birleşmiş Milletler tarafından 22 Mart 1993 yılında ilan edildiğini ve her yıl kutlandığını söyledi.

Panelin amacının tüm ülkelerin giderek büyüyen temiz su ihtiyacına, doğadaki canlılar için hayati önem taşıyan su kaynaklarının bilinçli kullanımına ve israftan kaçınmaya dikkati çekmek olduğunu belirten Fatma Çolakoğlu, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler tarafından organize edilen kutlamalar her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilmektedir. 2018 yılının teması ise 'Su İçin Doğal Çözümler' olarak belirlenmiştir. Su yaşam kaynağıdır. Suyun olmadığı yerde canlıların yaşamlarına devam etmesi çok zordur, imkansızdır. İnsan ihtiyaçlarının sürekli artması buna karşın doğal kaynakların çeşitli sebeplerle azalır durumda olması su kaynaklarını sürdürülebilir kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanılarak gelecek nesillerin de kullanabileceği seviyede bırakmak insanlığın en önemli sorumluluklarından biridir. Ülkemizde su kaynaklarının şu an itibari ile yeterli seviyede olduğu söylenebilir ancak tarım ve sanayideki bilinçsiz, kontrolsüz uygulamalar ve atık suların doğal su kaynaklarına bırakılması nedeni ile ileri dönemlerde ciddi sorunlarla karşılaşacağımız açıktır. Burada toplanmamızdaki sebep dünya su gününde bu sorunlara dikkat çekmek, bilinçlenmeyi sağlamak, gelecek nesillere daha iyi yarınlar ve sürdürülebilir bir dünya bırakmayı amaçlamaktır."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem ise, suyun önemine dikkat çekerek, yaşamın olması ve devam etmesi için suya ihtiyaç olduğunun altını çizdi ve suyun kullanım alanları ile ilgili bilgiler verdi.

Daha sonra Temel Bilimler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer'in moderatörlüğünde panel gerçekleştirildi.