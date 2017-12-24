Çomü'de Damızlık Hayvan İhalesi Yapılacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından ihaleyle damızlık hayvan satılacak.



Üniversiteden yapılan açıklamada, ÇOMÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (DÖSİM) tarafından gerçekleştirilecek ihalenin, Teknolojik ve Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi (TETAM) Keçicilik Birimi'nde yapılacağı belirtildi.



Açıklamada, 14 koyun, 30 keçi, 21 koç ve 1 tekenin 25 Aralık saat 10.00'da Sarıcaeli köyü girişinde bulunan TETAM yerleşkesinde pazarlık yolu ile satılacağı kaydedildi.