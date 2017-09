Çomü Bosna Hersek'te Peyzaj Kongresi Düzenledi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) kuruluşunun 25. yılı etkinlikleri kapsamında Bosna Hersek'te peyzaj kongresi düzenlendi.



ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, 25. kuruluş yılı kutlama etkinlikleri kapsamında "International University of Sarajevo" ile birlikte Bosna Hersek'in başkenti Sarajevo kentinde Uluslararası Peyzaj Kongresi (International Congress on Landscape Architecture Research) düzenlendiği ifade edildi.



Açıklamada, kongreye üniversitelerin peyzaj mimarlığı bölümü öğretim elemanlarının yanı sıra farklı meslek disiplinlerinden de katılım sağlandığı belirtildi.



Bu yıl ilki düzenlenen kongrenin her yıl yapılması kararlaştırıldı.