Comstech 2021 Yılı Bilim ve Teknoloji Ödülleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Comstech 2021 Yılı Bilim ve Teknoloji Ödülleri

Comstech 2021 Yılı Bilim ve Teknoloji Ödülleri
Habermetre - Haberler | Toplum

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi (COMSTECH) bünyesinde her iki yılda bir "Bilim ve Teknoloji" alanında bir dizi ödül verilmektedir.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi (COMSTECH) bünyesinde her iki yılda bir "Bilim ve Teknoloji" alanında bir dizi ödül verilmektedir. İİT üyesi devletlerden birinin vatandaşı olup bu ülkelerde çalışan bilim insanlarına yönelik olan söz konusu ödüller, 2021 yılı için aşağıdaki kategorilerde verilecektir:

1. COMSTECH 2021 Yılı 'Biyoloji' ve 'Kimya' Ödülleri 2. COMSTECH 2021 Yılı Bilim ve Teknolojide Mükemmellik Ödülleri

Bilim akademileri, ulusal araştırma konseyleri, üniversiteler, araştırma kurumları ve seçkin bilim insanları tarafından aday gösterilecek bilim insanlarının başvurusuna açık olan ödüller için son başvuru tarihi 7 Ağustos 2021 olup, başvuru şartları ve ayrıntılara https://www. comstech. org/comstech-awards-2021/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Bergüzar Korel
Spor Cristiano Şenol Güneş Yiğit Şardan Emre Kocadağ Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Comstech 2021 Yılı Bilim ve Teknoloji Ödülleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 14:14:00. #1.16#

title