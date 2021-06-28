Comstech 2021 Yılı Bilim ve Teknoloji Ödülleri

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi (COMSTECH) bünyesinde her iki yılda bir "Bilim ve Teknoloji" alanında bir dizi ödül verilmektedir.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi (COMSTECH) bünyesinde her iki yılda bir "Bilim ve Teknoloji" alanında bir dizi ödül verilmektedir. İİT üyesi devletlerden birinin vatandaşı olup bu ülkelerde çalışan bilim insanlarına yönelik olan söz konusu ödüller, 2021 yılı için aşağıdaki kategorilerde verilecektir:

1. COMSTECH 2021 Yılı 'Biyoloji' ve 'Kimya' Ödülleri 2. COMSTECH 2021 Yılı Bilim ve Teknolojide Mükemmellik Ödülleri

Bilim akademileri, ulusal araştırma konseyleri, üniversiteler, araştırma kurumları ve seçkin bilim insanları tarafından aday gösterilecek bilim insanlarının başvurusuna açık olan ödüller için son başvuru tarihi 7 Ağustos 2021 olup, başvuru şartları ve ayrıntılara https://www. comstech. org/comstech-awards-2021/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Kaynak: Habermetre