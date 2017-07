Compro Neden Ibm ile Çalışıyor?

ComPro Bulut Hizmetleri Satış Uzmanı Alican Tunçer ComPro'nun neden IBM ile çalıştığını WiseTV' ye açıkladı.



1998 yılında kurulan ComPro'nun IBM'in en büyük çözüm ortaklarından biri olduğunu dile getiren Alican Tunçer müşterilerine hizmetlerini IBM cloud servisi üzerinden verdiklerini, bu servislerin sıklıkla public cloud, hibrit cloud ve private cloud olduğunu söyledi.

Com Pro'nun büyük IT Yapılarının cloud sistemine geçerken yaşadıkları zorlukları giderebilmek için danışmanlık hizmeti veren bir şirket olduğunu sözlerine ekleyen Tunçer, bu danışmanlık hizmetiyle kurumların buluta taşınma, yerleşme sürelerine yardımcı olduklarını, kurumlar hangi alt yapıları ile buluta hizmet verebilir? hangi iş yüklerini buluta götürebilir? gibi soruları cevapladıklarını belirterek müşterilerine önce hibrit cloud'u tanıttıklarını, çünkü hibrit cloud'un belli verileri özelde belli verileri açık alanda tutabilmesinin kurumlara çok büyük avantajlar sağladığını, şimdilerde ise kurumların lokal yapısı için son derece uygun olan private cloud ile çalışmaya başladıklarını vurguladı.