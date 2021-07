BarnBridge (BOND) coin nedir? BarnBridge (BOND) coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan BarnBridge (BOND) coin in avantajı, getirileri sabit gelirle bir araya getirebilmesi ve sistemin verimliliğini artırmak için bunları düzleştirebilmesidir. Bu, kripto endüstrisine girişin tüketiciler için daha kişisel ve öngörülebilir olmasına yardımcı olarak daha geniş bir kitleye açılıyor.

BarnBridge bugünkü fiyatı ₺308,59 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺120.031.412 TRY. BarnBridge son 24 saatte düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #254, piyasa değeri ₺1.067.837.247 TRY. Dolaşımdaki arz 3.460.399 BOND coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

BARNBRİDGE (BOND) COİN NEDİR?

2019 yılında kurulan BarnBridge, riskleri tokenleştirmeye yönelik bir protokoldür. Eylül 2020'de piyasaya sürüldü. BarnBridge, tüketiciyi piyasa oynaklığına maruz bırakan takas edilebilir tokenler oluşturmaya yönelik bir tür merkezi olmayan finans ( DeFi ) lego'dur . Mart 2021 itibariyle, platform hala lansmanının erken bir aşamasında.

BarnBridge, DeFi'yi daha esnek ve verimli hale getirmek için işlevselliğini genişleten bir projedir. Piyasa dalgalanmalarını ve risklere maruz kalmayı tokenize ederek, muhafazakar yatırımcılar için oynaklığı azaltabilir veya günlük tüccarlar için artırabilir. BarnBridge, DeFi pazarında geleneksel risk yönetimi araçlarına ve sabit getirili araçlara olanak tanır. Ana odak, kripto para risklerini dilimlere bölerek piyasa katılımcılarının risk profillerine bağlı olarak farklı ürünlere veya varlıklara yatırım yapabilmesidir.

BARNBRİDGE'İN KURUCULARI KİMDİR?

BarnBridge, Troy Murray ve Tyler Ward tarafından ortaklaşa kuruldu.

BarnBridge üzerinde çalışmaya başlamadan önce Murray, 2012'den beri blockchain'in medyaya getirebileceği faydaları araştıran bir kripto Ar-Ge firması RUDE_labs kurdu. Ayrıca Breaker'da strateji direktörü ve snglsDAO Vakfı'nda süpervizör/teknik mimar olarak çalıştı.

Ward, BarnBridge'i kurmadan önce, fintech endüstrisine odaklanan bir dijital pazarlama şirketi olan Proof Systems'ı kurdu. Ward ayrıca ConsenSys, Earn.com, FOAM, Dether, Grid +, Centrality, Sylo, NEAR Protocol, DARMA Capital, SingularDTV ve snglsDAO ile çalıştı.

BARNBRİDGE'İ BENZERSİZ YAPAN NEDİR?

Compound ( COMP ) ve Aave ( AAVE ) gibi sürdürülebilir DeFi platformları , bazı varlıklarda yıllık %5'in üzerinde getiri (APY) sağlar. yEarn gibi kârlılık optimize edicilerle APY %10'un üzerine çıkabilir. Bu DeFi platformlarının dezavantajı, sabit gelir sunmamaları; ek olarak, bir portföye kripto para birimleri eklemek, kripto para varlıkları oldukça değişken olduğu için önemli riskler almak anlamına gelir.

BarnBridge'in avantajı, getirileri sabit gelirle bir araya getirebilmesi ve sistemin verimliliğini artırmak için bunları düzleştirebilmesidir. Bu, kripto endüstrisine girişin tüketiciler için daha kişisel ve öngörülebilir olmasına yardımcı olarak daha geniş bir kitleye açılıyor. Geleneksel finans açısından, BarnBridge hisse senedi ticaretinin etkinliğini artırmak için kullanılabilir.

BarnBridge, piyasa dalgalanmalarına dayalı tokenize türevler oluşturur. Temel piyasalara örnek olarak getiri oranları, fiyatlar, piyasa tahmin oranları, ipoteklerdeki temerrüt oranları ve diğerleri dahildir. Bu türev belirteçleri yüksek, orta ve düşük risk/ödül kategorilerine ayrılır. BarnBridge, sabit gelir ve volatilite dilimleri ile platformlar arası bir risk belirteci protokolüdür.

BarnBridge ayrıca fiyat risklerini belirtmek için kullanılabilen SMART Alfa Tahvillerini de destekler. Kullanıcıları büyük, orta veya düşük fiyat dalgalanmalarına maruz bırakabilirler. Ethereum üzerindeki Akıllı Alfa Tahvilleri, herhangi bir ERC-20 token fiyat dalgalanmasına karşı korunmak için türevler olarak kullanılabilir.

BarnBridge'in başlıca rakipleri, opsiyon ticaret platformları Hegic ( HEGIC ) ve Opyn gibi diğer DeFi riskten korunma platformlarıdır .

DOLAŞIMDA KAÇ BARNBRİDGE (BOND) COİN VAR?

BarnBridge'in yerel jetonu BOND, Ethereum ( ETH ) blok zincirinde çalışır. Mart 2021 itibariyle dolaşımda olan 1.581.000 BOND olmak üzere maksimum 10.000.000 arza sahiptir.

BARNBRİDGE AĞI NASIL GÜVENLİDİR?



BOND, Ethereum'un ERC-20 uyumluluk standardına dayanmaktadır . BarnBridge ağında bahis, yönetim ve teşvikler için kullanılır. BOND, Ethereum'u destekleyen herhangi bir cüzdanda saklanabilir ve jetona kolay erişim sağlar.