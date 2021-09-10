Complexity Gaming, Kadın VALORANT takımını duyurdu! - Haberler
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Complexity Gaming, Kadın VALORANT takımını duyurdu!

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Complexity Gaming, Kadın VALORANT takımını duyurdu!

Takım, bundan sonraki turnuvalarda Complexity GX3 adı altında mücadele edecek.

Complexity Gaming, GX3 VALORANT takımını bünyesine kattığını duyurdu. En son Temmuz ayındaki VALORANT Champions Tour 2021: Game Changers Academy'de ikinci olan ekip, bundan sonraki turnuvalarda Complexity GX3 adı altında mücadele edecek.

Complexity GX3'ün beşinci ve son oyuncusu daha sonraki bir tarihte açıklanacak. Tam kadro, 24 Eylül'de VCT Game Changers Qualifiers'da ilk kez sahneye çıkacak.

Bu, Complexity'nin 2003 yılında kurulmasından bu yana tamamı kadınlardan oluşan ilk takımı, sözleşmeli ikinci VALORANT kadrosu ve organizasyon içindeki toplam 10. aktif kadro olacak. Complexity GX3, VALORANT etkinliklerinde rekabet etmeye devam ederken, aynı zamanda "hayır kurumları ve ileri kadın markalarla iş birliği yaparak engelleri yıkmak ve kadın oyuncuları güçlendirmek için" çalışacak.

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Complexity GX3'ün beşinci ve son oyuncusu daha sonraki bir tarihte açıklanacak.

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