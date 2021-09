Complexity Gaming, BLAST Premier Fall için "coldzera" ile anlaştı!

Brezilyalı CS: GO yıldızı Marcelo "coldzera" David'in yeni takımı belli oldu!

Brezilyalı CS: GO yıldızı Marcelo "coldzera" David'in yeni takımı belli oldu! Complexity Gaming, BLAST Premier Fall grup aşamasında sakatlanan Kristian "k0nfig" Wienecke'nin yerine coldzera'nın takıma katıldığını resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

FaZe'e katılmadan önce coldzera, efsanevi Brezilya CS: GO takımı Luminosity Gaming, SK Gaming ve MIBR kadrolarının temel bir parçasıydı. Kariyeri boyunca elde ettiği muazzam başarılar, MLG Columbus ve ESL One Cologne'da iki Büyük şampiyonluk, çok sayıda başka etkinlik kupası ve iki yıl üst üste HLTV'nin Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan LG ve SK ile geçirdiği süre boyunca geldi. Bunca yıllık başarısına rağmen coldzera 26 yaşında ve önünde bolca CS: GO oynayacak vakti var gibi gözüküyor.

Her iki taraftan da şimdilik bu birlikteliğin uzun vadeli bir anlaşmaya yol açıp açmayacağına dair bir belirti yok, ancak şampiyonluk hayalleri olan herhangi bir takım onun kalibresinde bir oyuncuyla uzun vadeli sözleşme imzalamakla kesinlikle ilgilenecektir. Coldzera'nın Complexity ile ilk maçı, eski takımı FaZe'e karşı 24 Eylül'de BLAST Premier Fall'un C Grubu'nda gerçekleşecek.

Kaynak: Playerbros