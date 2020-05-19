Compass Kahve Dezenfektan Üretiyor Corona virüs salgınından yerel işletmelerin son iki aydır önemli ölçüde müşteri kaybına uğradığı bir gerçek. Benzer durumu yaşayan Washington'un önde gelen bir kafe işletmesi de elindeki kaynakları hastalıkla mücadeleye ayırmış durumda.

Corona virüs salgınından yerel işletmelerin son iki aydır önemli ölçüde müşteri kaybına uğradığı bir gerçek. Benzer durumu yaşayan Washington'un önde gelen bir kafe işletmesi de elindeki kaynakları hastalıkla mücadeleye ayırmış durumda Kaynak: DailyMotion.com