Compass Kahve Dezenfektan Üretiyor
Corona virüs salgınından yerel işletmelerin son iki aydır önemli ölçüde müşteri kaybına uğradığı bir gerçek. Benzer durumu yaşayan Washington'un önde gelen bir kafe işletmesi de elindeki kaynakları hastalıkla mücadeleye ayırmış durumda.
19.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:50
Corona virüs salgınından yerel işletmelerin son iki aydır önemli ölçüde müşteri kaybına uğradığı bir gerçek. Benzer durumu yaşayan Washington'un önde gelen bir kafe işletmesi de elindeki kaynakları hastalıkla mücadeleye ayırmış durumda
Kaynak: DailyMotion.com