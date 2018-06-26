İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den Ayrılıyor

Fenerbahçe'de yeni sezonda İsmail Köybaşı kadroda düşünülmüyor. Oyuncunun özellikle Anadolu takımlarından birçok teklif alması sebebiyle satışına sıcak bakıldığı ve yerine başka bir sol bek alınmasının gündemde olduğu öğrenildi.

Sol bek arayışlarını sürdüren sportif direktör Comolli, 6 sezondur Sarı-Lacivertli formayı giyen Hasan Ali Kaldırım'ı ise takımda tutmayı planlıyor.