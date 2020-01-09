Comolli: "Başkanımız Falette'nin takıma katkı vereceğini düşündüğü için imzalamaya karar verdi"

09.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:35

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, "Başkanımız Simon Falette'nin kiralanmasının takıma katkı vereceğini düşündüğü için imzalamaya karar verdi. Başkanın kulübe katkısı düşünüldüğünde kendisine saygı gösterilmelidir" dedi.



Fransız spor adamı, Falette transferinin ardından camiada oluşan tepkilere cevap verdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Comolli, "İlk olarak, başkanımız Simon Falette'nin kiralanmasının takıma katkı vereceğine düşündüğü için imzalamaya karar verdi. Başkanın kulübe katkısı düşünüldüğünde kendisine saygı gösterilmelidir. Aynı zamanda Simon taraftarlarımız tarafından hoş bir şekilde karşılanmalıdır. İkinci olarak, basında ve sosyal medyada yayılan haberlerin aksine, oyuncuyu kulübe getirmek için Rogon ajansı ile yapılan görüşmelerin bir parçası olmadım. Rogon ajansı ile hiçbir ilişkim yok. Rogon ile sadece Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo transferleri için görüştüm. Son olarak, Rogon ajansı ile kişisel ticari ilişkim bulunduğuna dair haberler yalandır ve böyle saçma iddialarda bulunan herkese karşı yasal işlemde bulunacağız. Büyük Fenerbahçe ailesine saygılarımla" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA