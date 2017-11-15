Çomoğluları Ailesinin Mutlu Günü
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yeğeni ve Aşkale Belediye Meclis Üyesi Arif Çomaklı’nın oğlu Dr. Nurullah Çomaklı, hayatını meslektaşı olan Ayşe Betül Tın ile birleştirdi.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yeğeni ve Aşkale Belediye Meclis Üyesi Arif Çomaklı'nın oğlu Dr. Nurullah Çomaklı, hayatını meslektaşı olan Ayşe Betül Tın ile birleştirdi.
Palan Otel'de gerçekleştirilen nikah törenine AK Parti Erzurum Milletvekileri Mustafa Ilıcalı ve Orhan Deligöz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Aşkale İlçe Başkanı Abdulkerim Polat, Aşkale Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Düğünde genç çiftin nikahını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kıydı. Başkan Sekmen, çiftlere bir ömür boyu mutluluk dilerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk isteğini de hatırlattı.
Çiftin nikah şahitliğini yapan Erzurum Milletvekili Prof. Mustafa Ilıcalı, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi ve karşılıklı anlayış ile sevginin her şeyin üzerinde olduğunu söyledi.
Törende bir konuşma yapan Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, çiftlerin birbirlerini anlama konusunda bir sarraf titizliğinde olmalarını gerektiğini söyledi ve mutluluk temennilerini iletti.
Nikah töreni, kesilen pasta ve misafirlerin çiftlerle çektirdikleri hatıra fotoğraflarının sona erdi. - ERZURUM