Community Shield şampiyonu Arsenal
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Community Shield şampiyonu Arsenal

İngiltere Premier Lig Şampiyonu Liverpool ile FA Cup kazanan Arsenal'ın karşı karşıya geldiği Community Shild finalinde, normal süresi 1-1 biten mücadeleyi Arsenal penaltılarla kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Community Shield şampiyonu Arsenal
29.08.2020 20:42 | Son Güncelleme: 29.08.2020 20:45

İngiltere Premier Lig Şampiyonu Liverpool ile FA Cup kazanan Arsenal'ın karşı karşıya geldiği Community Shild finalinde, normal süresi 1-1 biten mücadeleyi Arsenal penaltılarla kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Community Shield finalinde Liverpool'u penaltı atışları sonucunda mağlup etmeyi başaran Arsenal, kupayı müzesine götürmeyi başardı. Premier Lig Şampiyonu Liverpool ile FA Cup Şampiyonu Arsenal'ın karşı karşıya geldiği mücadelede, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Elneny de 90 dakika oynadı. Arsenal Teknik Direktörü Arteta'nın ilk 11'de sahaya sürdüğü Elneny, iyi bir performans ortaya koydu. Wembley Stadı'nda oynanan mücadelede Arsenal, 12. Dakikada Aubameyang'ın golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

UZATMALAR OYNANMADI, PENALTILARA GEÇİLDİ

İkinci yarıda gol bulmak için baskısını artıran Liverpool, 73. dakikada Japon yıldızı Takumi Minamino'yla beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda gol olmazken, mücadele 1-1 sona erdi. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada uzatma dakikaları oynanmazken, direkt olarak seri penaltı atışlarına geçildi. Liverpool'da penaltı atışlarını Salah, Fabinho, Brewster, Minamino ve Jones atarken, bu isimlerden Brewster'ın vuruşu üst direğe çarparak auta gitti. Arsenal'da atışı kullanan Nelson, Maitland-Niles, Soares, David Luiz ve Aubameyang ise vuruşlarında topu ağlara gönderdi ve Arsenal, penaltı atışları sonunda kupayı kazanan ekip oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi Güncel
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Spor
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Güncel
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı Magazin
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı Ekonomi
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı
Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri 'işe yaramaz' buldu
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, milli takım seçimi konusunda tereddüt yaşıyor
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, milli takım seçimi konusunda tereddüt yaşıyor
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Mario Lemina'nın Fulham ile anlaşması Jean Michael Seri'yi isteyen Galatasaray'ın önünü açtı
Mario Lemina'nın Fulham ile anlaşması Jean Michael Seri'yi isteyen Galatasaray'ın önünü açtı
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, imza için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, imza için İstanbul'a geliyor
Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı
Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı
'Black Panther' başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Donald Trump Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mustafa Varank
Magazin Didem Soydan Demet Özdemir Okan Bayülgen Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Jose Sosa Şenol Güneş Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Yunan Evlilik Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Community Shield şampiyonu Arsenal - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 20:45:56. #1.15#
title