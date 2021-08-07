Community Shield kupası Leicester City'nin
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Community Shield kupası Leicester City'nin

Community Shield kupası Leicester City'nin
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Manchester City'yi 1-0 yenerek Community Shield kupasını müzesine götürdü.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Manchester City'yi 1-0 yenerek Community Shield kupasını müzesine götürdü.

İngiltere'de geçen yıl Federasyon Kupası'nı kazanan Leicester City ile ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen Manchester City, başkent Londra'daki 90 bin kişilik Wembley Stadı'nda Community Shield kupası için karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Leicester City, 89. dakikada Kelechi Iheanacho'nun penaltı golüyle kupaya uzandı.

Leicester City'de ilk onbirde sahaya çıkan Çağlar Söyüncü, 90 dakika forma giydi. Manchester City'nin yeni transferi Jack Grealish 65. dakikada oyuna girdi.

Tarihinde üçüncü kez Community Shield maçına çıkan Leicester ekibi, 50 yıl aradan sonra ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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