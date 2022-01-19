Çömlekköy Barajı yapım işi bu yıl ihaleye çıkacak

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Çömlekköy Barajı projesinin 2022 yılı yatırım programına dahil edildiğini, ihalesinin bu yıl yapılacağını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Çömlekköy Barajı projesinin yatırım programına girmesinin bile çok büyük bir başarı olduğunu belirtti.

Projenin, bölge üreticisine ve kente büyük katkı sağlayacağını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Her büyük projede olduğu gibi bu projenin ihalesi yapılmadığı için iz ödenekle yatırım programına alınmıştır. İki etaptan oluşan projenin ilk etabı baraj kısmıdır. İhaleye çıkılmadan önce projenin ilk etabının yüzde 10'u devlet tarafından ödenek olarak çıkartılır, sonra ihalesi yapılır.

İhale sözleşme bedelinin ödeneği iş yapıldıkça çıkar. Bu süreç doğal süreçtir. CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı bu süreci bilmeden konuşup kendisini bu duruma düşürmeseymiş keşke."

AK Parti Edirne Teşkilatı olarak, siyasetin çok üstünde bir bakışla Edirne'nin ve Edirnelilerin menfaatlerini gözetmek için çalıştıklarını ifade eden İba, "Biz Edirne için siyaset üstü yaklaşım da bulunurken, Edirne'nin menfaati olan bir işte bile siyaset yapan bu zihniyeti hiç bir zaman anlamayacağım. Hizmet üretemiyorsunuz, bari yapılan hizmete sevinmeyi bilin. Bizim için Edirne, siyasi menfaatlerden önemlidir. Edirne'nin menfaatini, siyasi çıkarlarınıza yem etmeyeceğiz." diye kaydetti.

İba, Edirneliler'in menfaatinin her şeyden üstün olduğunu, icraatlarını eleştirenlerle projelerde yarışmak istediklerini kaydetti.