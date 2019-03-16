Çömleğe Bir de Hanım Eli Değsin Projesi"Nin Sergisi Açıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği, Pazaryeri Kaymakamlığı himayesinde Halk Eğitim Kültür, Sosyal ve Spor Kulübü Derneğinin yürüttüğü İŞKUR destekli "Çömleğe Bir de Hanım Eli Değsin Projesi" kapsamında sergi açılışı yapıldı.

Açılış törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İlçe Kaymakamı Fatih Kurt, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan, çömlek ustaları Salim Yaşar ve İsmail Tekin, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.



Programda konuşan Vali Şentürk, bu tür çalışmaların, kişileri birbirine yaklaştıran, yeteneklerini ortaya çıkaran ve aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler olduğunu söyledi.

Şentürk, şunları kaydetti:

"Kaliteli ve yetenekli ustalarla pazar değeri olan ürünler ortaya koymamız gerekir. Kınık köyü yüz yıllardır bir çömlek merkezi. Biz bu sektörde yoğun bir istek gördük. Potansiyel var, ham maddemiz var. Bu süreçte daha çok bayana çömlekçiliği öğretmek mümkün. 6 aylık kursa katılarak ustalık belgelerini alan bayan kardeşlerimizi tebrik ediyor, usta öğreticilerimiz ve destek verenlere teşekkür ediyorum."

Milletvekili Yağcı, İlçe Kaymakamı Kurt ve Belediye Başkanı Yalçın'ın konuşmalarının ardından kursiyerlere sertifikaları verilerek, serginin açılışı yapıldı.



Vali Şentürk ve beraberindekiler sergideki ürünleri inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA